Afrin’e al bayrağı dikme zamanı geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
dün Meclis'te partisinin grup toplantısına katıldı. MHP lideri Bahçeli konuşmasında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi:
Zeytin Dalı Harekatı'nın 39'uncu gününe girilmiştir. Artık zafere yaklaşılmıştır. Artık ay yıldızlı al bayrağımızın Afrin'e dikilme zamanı gelmiştir. Mehmetçik sabırlı, bir o kadar da cesur bir şekilde kendisine verilen görevleri üstün başarıyla yerine getirmektedir. Dün ÖSO'nun harekât içindeki varlığını sorgulayıp, akamete uğratmaya yeltenenler bugün yeni bir oyunla milli kararlılığımıza zarar verebileceklerini zannediyorlar. Diyorum ki, karanlık ve kötü niyetliler işine baksın, akıl erdiremedikleri meselelere kafa yormasın. Ne yapsalar boş, ne söyleseler kifayetsizdir.
PKK/PYD Afrin'de son kozlarını oynamakta, son çırpınışlarını sahnelemekte. Köşeye sıkışan, çaresizlik ve acz içerisinde kıvranan teröristler paçayı kurtarma telaşıyla Suriye rejimine yanaşmaya çalışmaktadır. Esad ise sivil ve masumlara, başta Doğu Guta
olmak üzere ölüm saçmış, bomba yağdırmıştır. İTTİFAK TARİH YAZACAK
Biz ittifak dedikçe CHP kabuslar görmeye başlamıştır. Biz milli birlik ve beraberlik dedikçe CHP'nin kağıttan kaplanları yarım ağızlarıyla, yamalı ahlaklarıyla siyasi kundakçılığa heves etmişlerdir. Biz Cumhur'un İttifakından bahsettikçe bunlar PKK/PYD'ye güvercin taklaları atmışlar, FETÖ'ye selam çakmışlardır. HDP'yle al takke ver külah ilişki içine girmekten fıtratları gereğince en ufak rahatsızlık duymamışlardır. Bunlara baksak, 15 Temmuz değil, 20 Temmuz darbe günüdür.
Cumhur İttifakı 2019'da tarih yazacak, çerini çöpünü önüne katıp sandığı bunlara dar edecektir. İttifak ve koalisyonun farkını bilmeyenlere ne yapsam, ne anlatsam boştur; zira gafile kelam nafile kelamdır.PKK'nın siyasi uzantılarına ilave olarak FETÖ'cü hainlerle aynı safa dizilenler ahlaksızlığın dibini boyladıklarını görmüyor, göremiyorlar. İttifaksa buyurun siz de yapın. Biz Cumhur dedik, siz de cümbüş deyin, curcuna ittifakında karar kılın. HOCALI SOYKIRIM SUÇU
Tam 26 yıl önce Hocalı'nın oluk oluk kanı dökülmüştür. Katledilen soydaşlarımızın çoğu üst üste yığılıp ateşe verilmiştir. Canilerin buradaki amacı da arkada delil bırakmamaktır. İnsanlığın gözü önünde soykırım suçu işlenmiştir. Ermeni katiller, arkalarına aldıkları Rus askerleriyle birlikte 20. yüzyılın soykırım suçlarından birisini kasten işlemişlerdir. Şu güne kadar Hocalı'nın kanı yerde kalmıştır. Hocalı'da Türk'e zulmeden, Türk'ün kanına giren vahşiler, Ermenistan'da ödüllendirilmişlerdir. Devlet Başkanı Sarkisyan işte bunlardan birisidir.