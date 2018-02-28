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ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları sınır hattında

devam ederken tüm Türkiye Mehmetçik’le tek yürek oldu. Öte yandan harekata destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen sanatçıların da sınırdaki Mehmetçiğe ziyaretleri devam ediyor. Son olarak ATV’nin fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oyuncuları Hatay’a giderek Mehmetçiğe desteklerini gösterdiler.

Giriş Tarihi: 28.2.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 15:30
ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları sınır hattında

A Haber Yurt Haber Şefi Kerim Ulak'a konuşan dizinin başrol oyuncularından , "Moral desteği vermek için geldik. Burada her şey yolunda bir sıkıntı yok. Savaş ortamı var gibi bir hava estiriliyor ama burada hiçbir sıkıntı yok. Tabi biliyoruz ki sınırın öbür tarafında operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Elimizden gelse sınırın diğer tarafına da geçmek istiyoruz. Ama güvenlik nedeniyle izin verilmiyor" dedi.

Kaynarca Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin duygu ve düşünceleri şu cümlelerle ifade etti:

Memleketin tek yürek olması çok önemli. Bu rüzgarın böyle esmesi durumunda bütün dünya görecektir ki bu memlekete hiçbir şey yapamayız. Bizim askerimiz merhametlidir ama dünyanın en cesur askerleridir. Türkiye hiçbir zaman kimliğini yitirmeyen bir ülke oldu. Bu memleketin zenginliklerin farkına vardık. Bir arada yaşayan bir halk var. Kardeşlik rüzgarını estirdikten sonra hiçbir sorunumuz olacağını düşünmüyorum. Dil din ırk fark etmeden bu topraklarda kardeşçe yaşadığımız zaman hiçbir problemimiz kalmayacak.

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ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları sınır hattında
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