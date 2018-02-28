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Bana yemin ettirip soruları ezberletti

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YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018
Bana yemin ettirip soruları ezberletti

'nün 'daki mahrem yapılanmasını deşifre eden "ankesör" soruşturması derinleştirildi. 'nin dört bir yanında yürütülen soruşturmanın ayağında 3 kişi hakkında daha dava açıldı. Şüphelilerden Hüseyin K. mahrem imamın kendisine yemin ettirdikten sonra askeri sınav sorularını ezberlettiğini itiraf ederken, 15 Temmuz'dan sonra ise sabit hatlardan görüştüğünü savundu. Öğrencilik yıllarında maddi imkansızlıktan dolayı FETÖ'ye katıldığını belirten Engin T. ise, zaman zaman kendisine cep harçlığı verildiğini mesleğe başladıktan sonra ise, buna karşılık 5 yıl boyunca ayda 150 TL himmet ödemek zorunda kaldığını söyledi.

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Bana yemin ettirip soruları ezberletti
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