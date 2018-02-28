CHP adım adım diktatörlüğe ilerliyor!

KILIÇDAROĞLU ÖN SEÇİMİ KALDIRDI, PARTİ İÇİ MUHALEFETİ BİTİRECEK HAMLE YAPTI

Ankara'da yapılan son kurultayda Muharrem İnce'ye destek veren delegelerin tehdit edilmesinin yankıları devam ederken Tüzük Kurultayı öncesi başka bir skandal patlak verdi. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in başkanlığında hazırlanan ve 'ön seçim' maddesiyle tartışmayı alevlendiren yeni tüzük kulislere sızdı!

ÖN SEÇİM KALKIYOR!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif olan isimlerin listenin tepelerine çıkması üzerine geri adım atıldı. Yeni tüzüğe göre adaylar merkezi yoklamayla belirlenecek. Kılıçdaroğlu, kendisine muhalif olan kişilerin de önünü kesecek.

HER ŞEYİN MERKEZİ OLUYOR

Akşam'ın haberine göre CHP'nin cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye başkan adayları ön seçim, eğilim yoklaması veya merkezi yoklama ile belirlenecek. Kulislere sızan bilgiye göre artık her şeye Kılıçdaroğlu karar verecek.

İŞTE RÜŞVET:

Kayık ittifakı geliyor: Kılıçdaroğlu, grup toplantısında ittifak mesajı verdi; birleşe birleşe kazanacağız!

CHP Genel Başkan Yardımcıları Akif Hamzaçebi ve Tekin Bingöl, hazırlanacak olan tüzüğün Genel Kurul'da kabul edilmesi için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki il başkanlarına 'rüşvet' teklif ederek "Tüzüğü onaylayın vekilliği kapın" sözü verdi. CHP'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da milletvekili çıkaramadığı için il başkanları bu teklife tepki gösterdi.

BOMBAYI AĞZINDAN KAÇIRDI:

GİZLİ TOPLANTILAR YAPTIK RUHUNUZ BİLE DUYMADI!

CHP'nin HDP, İP ve SP'nin ittifak yapması gündemde. CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan katıldığı televizyon yapılan gizli toplantıları ağzından kaçırdı: Dün bir toplantı yapıldı. Sizin haberiniz olmadı. CHP'li Mehmet Bekaroğlu, HDP'li Ayhan Bilgen, İyi Parti, Saadet Partisi... Hepsinin olduğu toplantı. Gerekirse HDP ile de ittifak yapılır.

KOTA YÜZDE 15'TEN YÜZDE 20'YE ÇIKIYOR

CHP Genel Merkez kotasıyla ilgili olarak da bir değişikliğe gidilecek. Buna göre daha önce yüzde 15 olan kota yüzde 20'ye çıkartılacak. Ortalama 110 milletvekili Kılıçdaroğlu önderliğinde belirlenecek. Bu isimlerin tamamının kazanacak yerlerden listeye yazılacağı tahmin ediliyor.

GENÇLİK YAŞINA TEPKİ

CHP örgütü özellikle gençlik yaş sınırının 35'e yükseltilmesi tepki çekti. Akşam'a konuşan bir CHP'li, "Komedi! 35 yaşında genç mi olur? Belli ki 35 yaşa çekerek kendi adamlarına yer açacaklar" diye konuştu.