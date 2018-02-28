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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname

Cumhurbaşkanı , hayatından kesitlerin anlatılacağı "Dede Sultan" adlı filmin yapımına, çekimine ve gösterimine muvafakat vermedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname

Erdoğan'ın avukatı , filmin hazırlıklarını sürdüren İstanbul'da Baran Medya şirketine "ihtarname" gönderdi.

İhtarnamenin "konu" kısmında "Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatını ve hatıralarını anlatmayı planladığınız 'Dede Sultan' isimli filmin çekimine ve gösterimine muvafakatimizin olmadığının, muvafakatimiz dışında işbu filmin yapılması durumunda yasal yollara başvuracağımızın ihtaren bildirilmesidir" ifadelerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MUVAFAKATİ BULUNMAMAKTADIR"

"Tarafımıza göndermiş olduğunuz 'Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Mektubu' başlıklı yazınız ve ekindeki bilgi ve belgeler ile Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatından kesitlerin anlatılacağı 'Dede Sultan' isimli bir film yapma niyet ve hazırlığı içinde olduğunuzu bildirmiş bulunmaktasınız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsi geçen filmin yapımına, çekimine ve gösterimine muvafakati bulunmamaktadır.

Tarafınızca bu doğrultuda işlem tesis edilmesini, aksi takdirde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağınızı vekil olarak ihtaren bildiririm."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname
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