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Erdoğan'dan vefatının 7. yılında Erbakan mesajı

, 'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 22:18 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 01:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefatının 7. yılında Erbakan mesajı

, " en önemli özelliklerinden biri Türk milletine duyduğu güven ile 'nin aydınlık ve müreffeh geleceğine olan sarsılmaz inancıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, eski lardan 'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Erbakan ile çekilen fotoğrafının yer aldığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahirete irtihalinin 7. seneidevriyesinde, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum." ifadesine yer verdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Merhum hocamız hayatını 'ahlak, adalet ve barış' için harcamış, ülkesinin ve milletinin menfaatini daima üstün tutmuş büyük bir aksiyon ve dava adamıydı. Kendisi yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca tüm engellemelere, haksızlık ve hukuksuzluklara rağmen 'İman varsa imkan da vardır.' diyerek asla yeise düşmeden mücadelesini kararlılıkla devam ettirmiştir. Liderliğini yaptığı hiçbir siyasi hareketin meşruiyetten, hukuktan, hak ve adalet çizgisinden sapmasına müsaade etmemiştir. Merhum Erbakan Hocamızın en önemli özelliklerinden biri de Türk milletine duyduğu güven ile Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh geleceğine olan sarsılmaz inancıdır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı şükranla yad ediyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefatının 7. yılında Erbakan mesajı
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