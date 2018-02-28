El-Bab'tan tüyleri diken diken eden görüntü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesinin özgürleştirilmesinin birinci yılı dolayısıyla Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer katılımıyla ilçede açılışlar ve etkinlikler gerçekleştirildi.

El-Bab'ın kurtarılmasının 1. yılı kutlandı

TSK ve ÖSO birliklerinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2016'da ilçeyi DEAŞ terör örgütünden kurtarmasının 1. yıldönümü vesilesiyle Bab merkezinde bazı etkinlikler düzenlendi.







Bazı ÖSO komutanlarının da yer aldığı etkinlikte harekatı ve ilçenin kurtuluşunu anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.



Kutlama çerçevesinde ilçe merkezinde böbrek hastaları için kurulan diyaliz merkezinin yanı sıra Türkiye tarafından restorasyonu tamamlanan bir ilkokul ile park törenle hizmete açıldı.