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firarisi eski binbaşı parmak izinden yakalandı

/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan eski binbaşı parmak iziyle kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 11:23
FETÖ firarisi eski binbaşı parmak izinden yakalandı

Bingöl'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski binbaşı, parmak iziyle kimliği tespit edilerek 'de yakalandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve meslekten ihraç edilen eski binbaşı E.K. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde üzerinden kimlik çıkmaması sonucu parmak iziyle kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlının Kayseri'de babasının evinde saklandığı öğrenildi.

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FETÖ firarisi eski binbaşı parmak izinden yakalandı
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