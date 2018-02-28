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şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

'de, /PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ''u kullandıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 16:47
FETÖ şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, /PDY soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ''u kullandıkları belirlenen 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda Ankara, Antalya, Kocaeli, Manisa, Malatya, Kars, Elazığ, Yozgat, Ordu, Sivas, Amasya, Hatay ve 'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu kapsamda A.T., E.A., E.S., G.Ö., M.K., A.D., M.A. ve F.D. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler H.K., Z.S., A.B., F.Z.Ç., M.Ş., G.K. ve S.D.'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

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FETÖ şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı
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