FETÖ’nün izleri, 28 Şubat’ta sürülecek

Çok sayıdaki 28 Şubat mağdurunun başvurusunu dikkate alan Meclis İnsan Hakları Komisyonu hak ihlali ve mağduriyetler için harekete geçti. Komisyon, 28 Şubat sürecinde gerçekleşen hak ihlali ve mağduriyetleri çözüme kavuşturmak üzere alt komisyon kurdu. Komisyon başkanlığını yürüten AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, 28 Şubat sürecinde FETÖ'nün izlerini süreceklerini belirterek, "Bana göre 28 Şubat Fethullahçı bir darbedir, FETÖ'yü güçlendiren bir darbedir. 28 Şubat sürecinde devletin anahtarını FETÖ'ye teslim ettiler, gerek ordu gerekse de bürokrasi de FETÖ'nün güçlenmesini sağladılar" diye konuştu.

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