Rize imamı sahte kimlikle yakalandı

Rize'de, örgütün sözde il imamı olduğu belirtilen K.S. sahte kimlikle saklandığı Trabzon'da yakalandı. Dört örgüt ablası ve 2 şüpheli de Rize'de yakalandı. Şüphelilerin "ByLock" ve "Eagle" kullandıkları belirlendi. İstanbul Tuzla'da "gaybubet" evine düzenlenen baskında 5 kişi tutuklandı. Bursa'da ise ByLock kullandığı belirlenen 17 kişi gözaltına alındı. Ankara'da da FETÖ'nün Ankara'daki yurtlarının imamı olduğu iddasıyla yargılanan Mustafa Harput 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

EMİR SOMER / MEHMET CAN PEÇE - SABAH