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imamı sahte kimlikle yakalandı

Giriş Tarihi: 28.2.2018
Rize imamı sahte kimlikle yakalandı

'de, örgütün sözde il imamı olduğu belirtilen K.S. sahte kimlikle saklandığı Trabzon'da yakalandı. Dört örgüt ablası ve 2 şüpheli de Rize'de yakalandı. Şüphelilerin "" ve "Eagle" kullandıkları belirlendi. Tuzla'da "gaybubet" evine düzenlenen baskında 5 kişi tutuklandı. 'da ise ByLock kullandığı belirlenen 17 kişi gözaltına alındı. 'da da 'nün Ankara'daki yurtlarının imamı olduğu iddasıyla yargılanan Mustafa Harput 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

EMİR SOMER / MEHMET CAN PEÇE - SABAH

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Rize imamı sahte kimlikle yakalandı
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