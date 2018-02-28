Son dakika: Ahmet Altan’a yeni ceza

Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hüsrev Altan hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen yargılama sonucu 2 ayrı suçtan 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Ahmet Altan'ın FETÖ internet sitesi Haberdar.com'da 27 Haziran 2016'da kaleme aldığı 'Ezip Geçmek' başlıklı yazısında kullandığı ifadeler sebebiyle 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda iddianame düzenlenerek İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

PKK PROPAGANDASINDAN 3 YIL

Söz konusu mahkemede gerçekleştirilen yargılama bugün tamamlandı. Altan hakkında yazdığı makale ile silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı hem de örgüte ait şiddet içeren eylem ve davranışları meşrulaştırmaya çalıştığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verildi.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN 2 YIL 11 AY

Altan'ın yine aynı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelerden dolayı 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan 2 yıl 11 ay hapsine karar verildi. Altan hakkında iki suçtan verilen toplam ceza böylelikle 5 yıl 11 aya ulaştı.

TUTUMUNDAN DOLAYI İNDİRİM YOK

Akın Gürlek başkanlığındaki mahkeme heyeti, sanığın mahkeme heyetine karşı olumsuz gözlemlenen tutum ve davranışlarından dolayı ve pişmanlık duymadığına ilişkin ifadeleri sebebiyle herhangi bir indirim de yapmadı.

FETÖ'nün medya yapılanması ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise Ahmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.