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Son Dakika Haberi: 29 'lı yakalandı

Son dakika haberi... 'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen 'lı teröristlere yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 29 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 14:49
Son Dakika Haberi: 29 DEAŞ'lı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında, 6 ilçede 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 29 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Son Dakika Haberi: 29 DEAŞ'lı yakalandı
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