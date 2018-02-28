Son Dakika Haberi: 29 DEAŞ'lı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında, 6 ilçede 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 29 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

