Son Dakika Haberi: Afrin'den son görüntüler geldi... Terör yuvasına dönüştürmüşler!
Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristler tarafından inşa edilen dev çukur ve tüneller görüntülendi. Savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yaklaşık 5 metre derinliğinde kazılan çukurlara kalın beton duvarlarla örülen tünellerin bir bölümü yerle bir edilirken, kaleyi andıran tünellerde bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Giriş Tarihi: 28.2.2018 12:07Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 12:15
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristlerce kazılan dev çukur ve tüneller, AA ekibi tarafından görüntülendi.