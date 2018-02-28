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Son Dakika Haberi: 'den son görüntüler geldi... Terör yuvasına dönüştürmüşler!

Son dakika haberi... kapsamında stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristler tarafından inşa edilen dev çukur ve tüneller görüntülendi. Savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yaklaşık 5 metre derinliğinde kazılan çukurlara kalın beton duvarlarla örülen tünellerin bir bölümü yerle bir edilirken, kaleyi andıran tünellerde bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 12:15
Son Dakika Haberi: Afrin'den son görüntüler geldi... Terör yuvasına dönüştürmüşler!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristlerce kazılan dev çukur ve tüneller, AA ekibi tarafından görüntülendi.

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Son Dakika Haberi: Afrin'den son görüntüler geldi... Terör yuvasına dönüştürmüşler!
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