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Son Dakika Haberi: Tanklar Afrin’in kuzeyini vuruyor

Son dakika haberi... kapsamında operasyonların sürdüğü Afrin kırsalı, Gülbaba’daki topçu birlikleri tarafından vuruldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 16:40
Son Dakika Haberi: Tanklar Afrin’in kuzeyini vuruyor

'nın 40'ıncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerini Suriye'nin Afrin kentine yönelik operasyonu devam ediyor. Sabah saatlerinde harekatın başlangıç noktası olan Kilis'in Gülbaba bölgesinde sessizlik hakimken, akşam saatlerinde askeri hareketlilik başladı.

TANK VE OBÜSLERLE YPG MEVZİLERİ VURULDU

Gülbaba bölgesinde konuşlu topçu birlikleri tank ve obüslerle Darmık Dağı arkası ve Bülbül Tepesi çevresinde bulunan mevzilerini vurdu.

Diğer yandan, birliklerinin Afrin kırsalındaki ilerleyişi sürerken, kentin doğu ve batı cephesinde yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

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Son Dakika Haberi: Tanklar Afrin’in kuzeyini vuruyor
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