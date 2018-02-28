Teröristlere eğitimi resmi hesaptan açıkladılar!

ABD bir yandan Türkiye'nin Afrin'deki teröristlere yönelik operasyonunu engellemeye çalışırken, diğer yandan da PKK/PYD'li teröristlere eğitim vermeye devam ediyor. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, bugün Twitter adresinde yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK/PYD'nin paravanı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verdikleri patlayıcı eğitiminin fotoğrafını paylaştı.

Dillon, eğitimin amacının teröristlerin el yapımı patlayıcılarla mücadele yeteneklerini artırmak olduğunu ifade etti.

TERÖR ORDUSU' İLANI VE ZEYTİN DALI HAREKâTI

DAEŞ ile mücadele kisvesi altında SDG ile işbirliğine giden ABD, 14 Ocak'ta Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan edince kıyamet kopmuştu.

Ankara'dan gelen tepkiler üzerine Dillon, terör ordusu ilanını yaptıktan yalnızca iki gün sonra Türkiye'nin muhtemel Afrin harekâtına Pentagon'un engel olmayacağı işaretini vermişti.

20 Ocak'ta Türkiye, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlatmıştı. Aradan geçen zamana ve attığı geri adımlara rağmen, ABD'nin Zeytin Dalı Harekâtı karşıtı hamleleri sürüyor.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert dün yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçtiğimiz cumartesi günü aldığı 'insani yardımların yapılabilmesi için 30 günlük ateşkes' kararının tüm Suriye'yi kapsadığını söylemişti. Nauert, "Türkiye'nin Afrin Harekatı'nın ateşkes kapsamında olup olmadığı" sorusuna, "Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, BMGK'nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz" ifadeleriyle yanıt vermişti.

Bugün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, BMGK'nın ilan ettiği bir aylık ateşkeste Afrin'in zikredilmediği belirtildi. Açıklamada, "Türkiye, Suriye'deki çatışmaların taraflarından biri değildir. Türkiye, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda BM Şartı'nın 51. maddesi temelinde meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır" denildi.