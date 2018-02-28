Zeytin Dalı Harekâtı'nda köyler teröristlerden teker teker temizleniyor. PYD/ PKK'lı teröristler tarafından mayın tarlasına çevrilen köylerde Mehmetçik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama ve tarama faaliyetlerine devam ediyor. Teröristlerin birer harabeye çevirdiği köylerde her şeye rağmen evini terk etmeyen sivillerse eli kanlı örgütün kirli yüzünü anlatıyor. SABAH, teröristlerden temizlenen Deyr Savvan, Vergan, Şil Tehte ve İki Dam köylerine girdi. Binlerce sivilin yaşadığı köylerde şimdi in cin top oynuyor. Köylerde kalan bir avuç insan ise komşularının teröristler tarafından zorla Afrin merkeze gönderildiğini söylüyor.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMİYORLAR

Türkiye'yi alkış ve zılgıtlarla karşılayan köylüler "Türkiye'nin başımızın üstünde yeri var" diyor. Teröristlerden temizlenen köylerin güvenliğini ise şimdilik ÖSO sağlıyor. ÖSO savaşçıları bir yandan ev ev temizlik yaparken diğer yandan da köylerin giriş ve çıkışında nöbet tutuyor. Köylerinde kalan sivillerin ihtiyacını da yine ÖSO savaşçıları sağlıyor. Köylerde kalan birçok sivilin akrabaları ya terör örgütü tarafından kontrol edilen bir bölgede yaşıyor ya da terör örgütü tarafından zorla alıkonuluyor. O yüzden insanlar akrabalarının başına bir şeyler gelmesin diye fotoğraf çekilmesini ve haberlerde isimlerinin kullanılmasını istemiyor. O sivillerden biri ile Dayr Savvan köyünde konuşuyoruz: "Biz köyümüzden hiçbir zaman çıkmadık. Burası bizim vatanımız. PYD/PKK buradayken çok zulüm gördük. Mallarımızın yarısı onlarındı. Tarla ekerdik, ekinin yarısı onların. Benim bir tarlamı zorla gasp ettiler. Özel bir günleri olur ev ev gelip insanları zorla toplantıya, cenazeye götürürler. Bu köyde yaşayan insanların birçok akrabası Türkiye'de yaşıyor. Annesini babasını görmeye gelen herkes zorla tutuldu.

'500 KİŞİDEN 55 KİŞİ KALDI'

Burada 20'ye yakın terörist vardı. Köyün dört bir tarafına mayın döşediler. Harekât başlayınca 'Türkler hepinizi öldürecek' deyip köylüleri zorla evinden ettiler. Biz gitmedik. Bu köyde 500'den fazla kişi yaşıyordu. Şimdi 55 kişi var. Koca köyü talan ettiler. Milleti yerinden yurdundan ettiler. Türkler geldi, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onlarla birlikte mayınların yerini tespit ediyoruz. Artık her şey daha güzel olacak."

'ZILGIT ÇEKEREK KARŞILADIM'

Temizlenen Vergan köyünde yaşayan 70 yaşındaki Kemile teyze anlatıyor: "Huzur içinde yaşıyorduk. Sonra PKK'lılar geldi. Onlar gelince insanların bir kısmı kaçtı gitti. Sonradan gençleri gönderdik. Çünkü kalan gençleri zorla askere alıyorlardı. Kız çocuklarını bile alıyorlardı. Türk askeri gelince herkese Afrin'e doğru gitmelerini söylediler. Biz çok yaşlıyız diye bize dokunmadılar. Türk askeri köye gelince ben çıktım. El salladım. Zılgıt çektim."