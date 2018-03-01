Afrin gazisi: Ya teslim olacaklar ya da ölecekler

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında karın bölgesine isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Komando Uzman Çavuş Ferhat Kaba tedavisinin ardından memleketi Kahramanmaraş
'taki evinde SABAH'a konuştu. 8 aylık evli olan 27 yaşındaki Kaba, bir an önce iyileşip Afrin
'e geri dönmek istediğini belirterek şöyle konuştu:
Teröristlerin Mehmetçiğin karşısına çıkacak cesareti olmadığı için Türk askerinin en hassas noktası olan sivilleri ve çocukları canlı kalkan yaptıklarına şahit olduk. Teröristlerden temizlenen köylerde yaşayanlar teröristlerin kendilerine nasıl zulüm ettiklerini anlatıyor, vücutlarındaki işkence yaralarını gösteriyordu. Türk askerlerine sarılıp, sevinçten ağlayanlar oldu.
Ya Türk askerinin merhametine sığınacaklar ve teslim olacaklar. Ya da ölecekler. Vatanını canından çok seven bir millet hiçbir zaman yenilmez. Şehitlik makamına hasretle bakan bu milletin başını kimse yere eğemez. Asker kalbinde vatan sevgisi, sırt çantasında milletine olan sevgiyi taşıyarak cepheye yürür.