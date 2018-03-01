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Afrin’de ile işbirliği!

ABD’nin ’a karşı savaşması için desteklediğini söylediği / saflarında ’ya karşı savaşırken esir alınan 5 DEAŞ’lı konuştu. DEAŞ'lılar "Bizi Afrin’de ve ÖSO’ya karşı savaşmak için serbest btılar" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 15:34
Afrin’de DEAŞ ile PKK işbirliği!

5 DEAŞ MİLİTANI ÖSO'YA KARŞI SAVAŞMAK İÇİN SERBEST BIRAKILDI

, Azez yakınlarında Şiran'ı 23 Şubat'ta /'den temizlediği sırada, mensuplarının PKK/PYD saflarında çatışmaya katıldığını tespit etti. ÖSO, teslim aldığı DEAŞ mensubu militanlardan yaralı olanları hastaneye götürürken, onlara kimler olduklarını ve niye ÖSO'ya karşı savaştıklarını sordu.

Halepli olduğunu ve DEAŞ'la birlikte çalıştığını söyleyen ÖSO tarafından esir alınan Ebu Temum adlı şahıs, "'da savaşırken PKK/PYD bizi esir aldı. kampında 3-4 ay kadar hapiste tutulduk daha sonra serbest bıldık" dedi.

İsminin Ali Matar olduğunu söyleyen ikinci DEAŞ'lı milis Rakkalı olduğunu, DEAŞ'la birlikte 'te 3 yıl savaştığını ve Irak'ta yaralandığını söyledi. İsminin Ahmet Mansur ve Halepli olduğunu söyleyen DEAŞ'lı diğer bir militan 'tan geldiğini, DEAŞ'la birlikte 1 yıl 2 ay çalıştığını söyledi. Mansur ayrıca, Haseke'ye set kampında hapiste kaldığını, kısmi felç olduğunu belirtti. İsminin Abdullah Hüseyin El Sagir olduğunu söyleyen diğer biri ise DEAŞ militanı Hama'nın Latmanya bölgesinden olduğunu, DEAŞ ile Hama'da 3 yıl birlikte olduğunu 5 ay hapiste kaldığını söyledi.

Beşinci DEAŞ militanı, İsminin Muhammed Zikri olduğunu, Maretunnumanlı olduğu DEAŞ ile birlikte yaklaşık 2.5 ile 3 yıl çalıştığını söyledi.

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