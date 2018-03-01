FETÖ'nün İstanbul'daki finans yapılanması davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında, yurt dışına yüklü miktarda para kaçırdığı, örgüte maddi destek sağladığı iddiasıyla 3'ü firari 36 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan binada görülen duruşmaya 10'u tutuklu, 16 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanık avukatları, müvekkilleri için tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, 6 tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek, haklarında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Yazılan yazılara gelmeyen cevapların beklenmesine hükmeden mahkeme, dijital materyallerin incelenmesinin de beklenmesine karar verdi.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 19, 20 ve 21 Haziran'da Silivri'de yapılmak üzere erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 3'ü firari 36 sanığın "himmet" adı altında FETÖ'ye finansman desteği sağladıkları, bu kapsamda toplanan paraları Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Afrika ülkelerine götürmek üzere yurt dışına çıkardıkları belirtiliyor.



?ÖRGÜTSEL TOPLANTILARI "MAÇ", TOPLANAN PARALARI İSE "ÇİÇEK"

Sanıkların telefonla yaptıkları görüşmelerde örgütsel toplantıları "maç", toplanan paraları ise "çiçek" olarak tanımladıklarına dikkati çekilen iddianamede, firari sanıklar dahil olmak üzere 5 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıla kadar, diğer 31 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.?