Gaybubet evleri deşifre ediliyor

Bursa
'da
gaybubet evlerinde yakalanan, ByLock kullandıkları ve Bank Asya
'ya para yatırdıkları belirlenen, örgüte ait Özel Ufuk Kreşi'nde yöneticilik ve örgütün çeşitli okullarında öğretmenlik yapan 4'ü kadın 17 şüpheli, Sivas'ta gaybubet evinde yakalanan çoğunluğu üniversite öğrencisi 9 şüpheli, Gaziantep'te de ByLock kullandığı belirlenen bir dernek yöneticisi tutuklandı.
Erzincan'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'sinin ByLock kullandığı ve gaybubet evinde saklandıkları öğrenildi. Şüphelilerle birlikte örgütsel doküman ve 32 bin lira da para ele geçirildi.
Giresun'da, gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, Gümüşhane'de aranan S.K. ve eşi E.K., Rize'de aranan S.S. ve Ordu'da aranan D.B. yakalandı.
Eskişehir'de 52 kişi gözaltına alındı. 65 AĞIR MÜEBBET İSTEMİ
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 65 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Züleyha BAŞKIRAN-Faruk CANBABA-Rıdvan UYSAL-Ali ALTUNDAŞ