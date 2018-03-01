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Moritanyalılar ’ı coşkuyla karşıladı

, Moritanya'ya gelişinde halk ve Maarif Vakfı öğrencileri tarafından coşkuyla karşılandı.

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 02:04
Moritanyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı

Yol boyunca ellerinde Türk ve Moritanya bayrağı taşıyan öğrenciler ve halk Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MORİTANYA'DA

Yol üzerindeki dükkanlara da 'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Moritanyalıların, "Dik Dur Eğilme, Türkiye her yerde" diye Türkçe slogan atması dikkat çekti.

Tekbir getirerek konvoyun önünü kesen halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan da aracından inerek selamladı. Halkın yoğun ilgisi karşısında güvenlik görevlileri de zor anlar yaşarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine gösterilen yoğun ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya'da

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Moritanyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı
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