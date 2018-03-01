Moritanyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı

Yol boyunca ellerinde Türk ve Moritanya bayrağı taşıyan öğrenciler ve halk Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MORİTANYA'DA

Yol üzerindeki dükkanlara da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Moritanyalıların, "Dik Dur Eğilme, Türkiye her yerde" diye Türkçe slogan atması dikkat çekti.

Tekbir getirerek konvoyun önünü kesen halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan da aracından inerek selamladı. Halkın yoğun ilgisi karşısında güvenlik görevlileri de zor anlar yaşarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine gösterilen yoğun ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.