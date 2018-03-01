Öğrencilerden Erciyes’te Türk bayraklı destek

Kayseri
'de Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki askerlere destek olmak için harçlıklarıyla bere alan Tekden Koleji 5. sınıf öğrencileri, içlerine duygu yüklü mektuplar bırakarak Afrin'e gönderdi. Öğrenciler, Erciyes Kayak Merkezi
'ne giderek Türk bayrağı da açtı ve kar üzerine yatarak 'Afrin' yazdı. Kütahya
'nın Simav ilçesinde, belediyenin Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla düzenlediği yürüyüşe siyasi partilerin ilçe başkanları, belde belediye başkanları, STK temsilcileri ve üniversite öğrencileri de dahil yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
K.Maraş Arı Yetiştiriciler Birliği, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe 1 ton bal gönderdi. Birlik Başkanı Yemliha Öksüz, Afrin'deki askerlerin yanında olduklarının mesajını vermek istediklerini belirterek, "Biz bu selamı tatlandıralım balla diye düşündük" dedi. Balıkesir
'de 5 yıldır simit satarak geçimini sağlayan, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Nedim Hergül (62), bir günlük kazancı olan 30 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.