Son dakika: Akıncı Üssü davası devam ediyor

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma, darbe girişimi gecesi Ankara'da uçan jetlere yakıt ikmali yapan, Adana İncirlik 10. Tanker U¨s Komutanlıgˆına bağlı tanker uçakların personelinin savunmasıyla devam etti.

Akıncı Üssü davası devam ediyor





PAZARTESİYİ BEKLEMESİNİ EMRETTİ

Sanık eski pilot üsteğmen Yavuz Çam, darbe girişiminin yaşanmasından önce 16 Temmuz'dan başlamak üzere iki haftalık izin aldığını, ancak 15 Temmuz cuma günü filo komutanı Orçun Kuş'un, hafta sonu terörle mücadele harekatı görevi olabileceğini ve pazartesiyi beklemesini söylemesi üzerine emre uyduğunu anlattı.

Mesai bitimi lojmandaki evine gittiğini ve saat 21.00 civarı filo komutanının arayıp çağırması üzerine aracıyla birliğe geldiğini belirten Çam, 21.43'te gerekli izinler alındıktan sonra "Asena-02" çağrı adlı uçakla kalkış yaptıklarını bildirdi.

Uçak komutanı Kuş'un, Kayseri üzerine gideceklerini söylediğini aktaran Çam, bir süre bekledikten sonra radarın "dönün" talimatı üzerine İncirlik'le temas kuramadıkları halde dönüş yaptıklarını belirtti.

"SAAT 03.14'TE İLK KEZ BİR F-16'YA YAKIT VERDİK"

Çam, İncirlik üzerinde üsle gerçekleştirilen temas sonrası Ankara'ya yönlendirildiklerini ifade ederek, burada da yakıt ikmaline gelen olmayınca "Asena-01" ile temas kurup, üsle iletişime geçebilmek için güneye gittiklerini anlattı. Bölgeye uçakların gelmek üzere olduğu bilgisi üzerine tekrar Ankara üzerine döndüklerini belirten Çam, saat 03.14'te ilk kez bir F-16'ya yakıt verdiklerini kaydetti.

Sanık Çam, 2 uçağa yakıt verildiğini bildiğini, ancak uçak komutanın savunmasında sayıyı 3 olarak söylediğini, irtibatı o kurduğu için onun söylediğinin doğruluğuna inandığını ifade etti.

Uçaklara verdikleri yakıt azalınca üsse döndüklerini belirten Çam, ancak iniş yaptıktan sonra filoda televizyondan darbe girişiminden haberdar olduğunu ve büyük şaşkınlık yaşadığını savundu.

Uçağın yardımcı pilotu Çam, havadayken uçuş yasağından kimsenin bahsetmediğini öne sürdü.

SANIK KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: DARBE İÇİN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

İndikten sonra brifing salonuna gelen üs komutanı Bekir Ercan Van'ın "Size emirleri ben verdim. Ne biliyorsanız onu anlatın." dedikten sonra gittiğini anlatan Çam, filo komutanı Orçun Kuş'un da beklemelerini söylemesi üzerine öğleye kadar beklediğini, sonra da lojmandaki evine gittiğini söyledi.

Daha sonra ifade vermek üzere emniyete gittiklerini, gözaltına alınıp tutuklandıklarını anlatan Çam, "Ben yardımcı pilottum, telsizle konuşmadım. Darbe girişimin indikten sonra öğrendim. Bu görevin darbe için uçan uçaklara yakıt vermek olduğunu bilmiyorum." dedi.

Vatansever, Atatürkçü biri olduğunu, FETÖ üyeliği suçlamasını kesinlikle kabul etmediğini savunan Çam, emri verenlerden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

YAKIT ALAN İLK UÇAK, "ASLAN" ÇAĞRI ADINI KULLANMIŞ

Duruşmada savunma yapan "Asena-02" çağrı adlı uçağın yakıt ikmal operatörü astsubay Ferdi Evcimik de Ankara üzerinde 3 uçağa ikmal yaptıklarını anlattı.

Evcimik, ilk uçağın "Aslan" çağrı adını kullandığını duyduğunu, ancak kuyruk numarasıyla ilgili bilgi vermediğini, hatırladığı kadarıyla ikinci uçaktakinin kuyruk numarasını sorduğunda, pilotun kuyruk numarasını bilmediği, göremediği şeklinde bir şeyler söylediğini ifade etti.

Bu sırada uçak komutanı Orçun Kuş'un, "Biz zaten not tutuyoruz." demesi üzerine F-16 pilotuna tekrar sormadığını belirten Evcimik, üçüncü uçakla da bir irtibat kurmadığını savundu. Evcimik, bir F-16'ya da arızasından dolayı yakıt verilemediğini bildirdi.

Evcimik, indikten sonra hangi uçağa ne kadar yakıt verildiği ve kuyruk numaralarının da yazıldığı bir formu imzalatması gerektiğini anlattığı savunmasında, indikten sonra bu bilgileri yardımcı pilottan alamadığı için resmi bir form hazırlayamadığını söyledi. İndikten sonra darbe girişiminden haberdar olduğunu ve eli ayağının çözüldüğünü iddia eden Evcimik, bu dakikadan sonra formu bile unuttuğunu iddia etti. Evcimik, uçuş ekibinden de bir form almadığını söyledi.

Yardımcı pilot Çam ise Evcimik'in savunması sonunda söz alarak, bir form hazırladığını ancak Evcimik'i bulamadığı için kağıdı eğitim komutanlığına bıraktığını iddia etti.

Evcimik, darbe girişiminden haberdar olduktan sonra üstlerinin de girişimin içinde olduğuna dair bir fikir oluştuğunu belirtti.

FETÖ ile bir bağı bulunmadığını dile getiren Evcimik, iddianamede hakkında aleyhinde beyanda bulunan şahsı da tanımadığını söyledi.

Evcimik, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.