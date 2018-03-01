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Son Dakika Haberi: ABD'nin '' ile aradığı çift dahil 31 kaçak yakalandı

Son dakika haberi... 'den yasa dışı yollarla 'ye geçen, aralarında ABD'nin Interpol aracılığıyla '' ile aradığı İsmail S. ile Sarah Q. çiftinin de bulunduğu 31 kişi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 16:37
Son Dakika Haberi: ABD'nin 'kırmızı bülten' ile aradığı çift dahil 31 kaçak yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü 'a yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik güvenlik güçlerince çalışma yapıldı.

ABD TARAFINDAN INTERPOL ARACILIĞIYLA ARANIYORLAR

Ekipler tarafından yapılan çalışmayla 'den yasa dışı yollarla 'ye geçtiği belirlenen 31 şüpheli, Akçakale'de yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde, şüphelilerden evli olan Cezayir ve Almanya vatandaşı Sarah Q. ile Türkiye ve Almanya vatandaşı İsmail S.'nin ABD tarafından Interpol aracılığıyla arandığı belirlendi.

EŞİ YABANCI ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan toplam 31 şüpheli, İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından polise teslim edildi. ABD tarafından aranan İsmail S., tutuklanırken, eşi Sarah Q. ise Interpol'e teslim edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şubeler Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İsmail S. ile Sarah Q.'nun, Suriye'den Türkiye'ye geçmek için 2 kez dolandırıldığı, DEAŞ'a sosyal medya üzerinden eleman topladığı belirtildi.

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Son Dakika Haberi: ABD'nin 'kırmızı bülten' ile aradığı çift dahil 31 kaçak yakalandı
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