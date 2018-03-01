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: Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet çaya uçtu

- şehir sınırında bulunan İkiköprü Beldesi yakınlarında bir kamyonet Yanarsu Çayı'na uçtu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 18:48 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 19:56
Son dakika: Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet çaya uçtu

'ın Beşiri ilçesine bağlı İki Köprü Beldesi yakınlarında içerisinde sürücü ile birlikte 2 ya da 3 kişinin bulunduğu belirtilen küçük baş hayvan yüklü kamyonet köprü üzerinden Yanarsu Çayı'na uçtu. Sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen çayda kaybolan kamyonettekilerin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

BATMAN'DAN SİİRT İSTİKAMETİNE GİDİYORDU

Olay saat 17.30 sıralarında Beşeri ilçesine bağlı İki Köprü Beldesi yakınlarında meydana geldi. Batman'dan istikametine giden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen küçük baş hayvan yüklü bir kamyonet, Garzan Çayı olarak bilinen Yanarsu Çayı'nın üzerindeki köprüden çaya uçtu. Görgü şahitlerinin ifadesine göre sürücünün köprü üzerinde bir kediye çarpmamak için yaptığı ani manevra yüzünden kontrolden çıkan kamyonetin çaya uçarak akıntıyla sürüklendiği belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine içerisinde 2 veya 3 kişinin bulunduğu komyonettekilerin kurtarılması amacıyla bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Son günlerde sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen çayda AFAD ve jandarmanın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika: Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet çaya uçtu
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