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Paşa’nın koruması ’cü çıktı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018
Adnan Özbal Paşa’nın koruması FETÖ’cü çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'ndeki yapılanmasına ilişkin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ilginç bir isme ulaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı 'ın koruma ekibinden Denizci Astsubay Rıza Asal, gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın tespitlerine göre, Rıza Asal'ın örgütün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında örgütsel olarak 'öğrenci' tabir edilen konumda bulunduğu, kod adının ise 'Recep' olduğu kaydedildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Koruma tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Adnan Özbal Paşa’nın koruması FETÖ’cü çıktı
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