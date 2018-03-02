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'da / operasyonu: 5 tutuklama

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 08:43 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 08:43
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 5 tutuklama
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri geçtiğimiz hafta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, "ByLock" programını kullandığı iddia edilen ve aralarında diş hekimi ile öğretmenin de bulunduğu E.Ç, A.D, F.D, F.Ş.K, Ö.Ç. ve E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.Ç, A.D, F.Ş.K, Ö.Ç. ve E.D. isimli zanlılar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 5 tutuklama
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