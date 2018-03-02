Başbakan Yıldırım konuşuyor

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Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları:

Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

1795'te kurulan 1834'te Mektebi Harbiye adını alan bu kurum silahlı kuvvetlerimizin en üst düzey ihtisas ve eğitim kurumudur. Üniversiteler, evrensel kültürle bilginin birleştirildiği yerlerdir. Üniversitelerimizin önemi son derece açıktır. Ülkemizin kalkınması, üniversitelerimizin bilgi üretmesine ihtiyaç var. Bu anlayışla gençlerimize güvenli bir gelecek hazırlamak, geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak için hükümetimiz olarak büyük reformlar gerçekleştirdik. Eğitimde fırsat eşitliğinin temin edilmesi için üniversitelerimize özel bir önem verdik.

Büyük bir azim ve kararlılıla yürüyoruz. Son 16 yılda Türkiye'yi tam 3 kat büyüttük. Bugün her şehrimizde üniversite var. Üniversitelerimizde yaklaşık 8 milyon gencimiz, eğitim öğretim görüyor. Bu sayı birçok ülkenin nüfusundan bile fazla. Vesayet odaklarının tarihe karıştığı bir devletin subaylarısınız. Hiçbir zaman unutmayın ki, taşıdığınız emanet ve sorumluluk vatandaşımıza aittir. Bu cennet vatan bugünlere hiç de kolay gelmedi. Sizler ülkemiz için güvenli bir geleceğin inşasında görev alacaksınız. Bilgi üreten, görev üreten Türkiye muasır medeniyetler seviyesine daha kolay yürüyecek.