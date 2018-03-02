Emniyette yeni üniforma dönemi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), genel hizmet, çevik kuvvet, koruma hizmetleri, deniz polisi, bisikletli polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidildi. 5 birimin kıyafetlerinde değişiklik yapılan emniyet teşkilatı personeli, 22 Şubat'tan itibaren yeni üniformaları giymeye başladı. Değişiklik kapsamında görev kıyafetlerinde kravat, gömlek, ütülü pantolon ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçildi. Halihazırda 26 farklı üniforma, 14 farklı bot ve 3 farklı ayakkabının kullanıldığı emniyet teşkilatındaki düzenlemeyle üniforma çeşidi azaltılarak, birimler arası geçişlerde oluşan farklı üniforma ihtiyacından kaynaklı tasarruf sağlandı. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Polis, bundan sonra yeni kıyafetleriyle milletimize daha hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet edecek" dedi.

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