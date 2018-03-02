Raco'ya girildi! Bugün Alınan köylerden ilk görüntüler

RACO İÇİN OPERASYON BAŞLADI

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in aktardığına göre, Afrin operasyonunun ikinci aşaması başladı. Dün 1083 nolu tepede yaşanan şiddetli çatışmaların ardından bu saatler itibarıyla Afrin kent merkezine giden güzargahtaki 4 kritik noktadan ilki olan Raco Yerleşim biriminde meskun mahal operasyonu başlatıldı.

Cinderes için de hazırlıklar devam ediyor. Normal koşullarda 4 gün önce bölgede operasyonu başlatmayı planlayan güvenlik güçleri bölgedeki sivillerin çıkışını takiben operasyona hız verdi.