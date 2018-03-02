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'ya girildi! Alınan köylerden ilk görüntüler

Zeytin Dalı Harekâtı'nda en önemli adımlardan biri atılıyor, operasyonu bu sabah başladı. Operasyondan ilk zafer haberi ise saatler içinde geldi, beldenin kuzeyindeki Mesekanlı, Mamalı köyleri ile güneydeki Atamanlı köyü YPG'li teröristlerden alındı. Mamalı ve Mesekanlı'da çekilen ilk görüntülerde, sokaklarda terörist cesetleri göze çarpıyor.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 13:09 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 13:18
Raco'ya girildi! Bugün Alınan köylerden ilk görüntüler

RACO İÇİN OPERASYON BAŞLADI

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in aktardığına göre, Afrin operasyonunun ikinci aşaması başladı. Dün 1083 nolu tepede yaşanan şiddetli çatışmaların ardından bu saatler itibarıyla Afrin kent merkezine giden güzargahtaki 4 kritik noktadan ilki olan Yerleşim biriminde meskun mahal operasyonu başlatıldı.

Cinderes için de hazırlıklar devam ediyor. Normal koşullarda 4 gün önce bölgede operasyonu başlatmayı planlayan güvenlik güçleri bölgedeki sivillerin çıkışını takiben operasyona hız verdi.

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Raco'ya girildi! Bugün Alınan köylerden ilk görüntüler
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