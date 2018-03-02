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Telsizci generale ağır müebbet!

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ SIRRIBERK ARSLAN TAHİR ÖZÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018
Telsizci generale ağır müebbet!

'cülerin 15 Temmuz'da haberleşmelerinde güçlük çekmeleri halinde iletişimlerini sağlamak üzere darbecilere 190 telsiz dağıtılması için talimat veren eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün girişimi sırasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen olaylarla ilgili 15 darbeci sanık hakkında, Silivri'deki davada ağır müebbet hapis cezası talep edildi.
Darbe girişimine 'dan destek veren 2. Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'nde görevli aralarında Adem Huduti ile birlikte 5'i general olmak üzere 65 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Cumhurbaşkanı 'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada, esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 10 sanığın 3 ay ile 91 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapse çarptırılmalarını istedi.

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Telsizci generale ağır müebbet!
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