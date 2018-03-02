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konusundaki sözlerimizi tutacağız’

SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018
‘YPG konusundaki sözlerimizi tutacağız’
Üst düzey bir 'li yetkili, ABD'nin 'ye, terör örgütü 'nin 'nin Menbiç şehrinden çekilmesi taahhüttüne ilişkin "Menbiç'teki YPG varlığına ilişkin sözlerimizi yerine getirmeye kararlıyız. Amacımız orada YPG'nin olmamasıdır" şeklinde konuştu. SABAH'a açıklama yapan ABD'li yetkili, Türkiye- ABD ilişkilerinin yanı sıra Suriye'nin geleceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile ABD arasında sonuç odaklı ortak mekanizmanın devam eden bir süreç olduğunu belirten yetkili, Afrin operasyonuna ilişkin Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini anladıklarını hatırlatarak, "Afrin'de Türk kuvvetleri sivil kayıpları sınırlamak için her çabayı gösteriyor, bundan eminiz" dedi. ABD'li yetkili, Türkiye ile Suriye sınırı arasında 30 kilometre 'güvenli bölge' oluşturulması konusunda ise "Bölgenin kaç kilometre olacağı gibi belli senaryolar hakkında konuşmak şimdilik faydalı olmaz. Halkın güvenliğini sağlamak Türkiye'nin meşru hakkıdır" dedi. Yetkili, YPG'nin bazı teçhizatları ABD'ye iade etmesi kararında bir değişiklik olmadığını söyleyerek, "YPG ile işbirliği geçici. yenilgiye uğradıktan sonra YPG ile askeri, ile de siyasi ilişkimizi devam ettirme planımız yok. Müttefikimiz Türkiye'dir. Menbiç'teki YPG varlığına ilişkin sözlerimizi yerine getirmeye kararlıyız" dedi.
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‘YPG konusundaki sözlerimizi tutacağız’
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