Afrin’den geri dönüş yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Afrin'de Türkiye'nin bekası, tarihi ve egemenlik haklarının cesurca müdafaa edilmekte olduğunu dile getirerek "Bundan dönüş yoktur, gerçekten de gemiler yanmıştır" diye konuştu. Afrin'de yürütülen operasyonda gelen şahadet haberlerinin Türk milletini derinden üzdüğünü belirten Bahçeli, "Ancak sabretmek, metin olmak, yeis ve yılgınlığa kapılmamak geldiğimiz bu aşamada tarihi önemdedir" dedi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli şunları kaydetti:

GEMİLERİ YAKTIK AFRİN'DEN GERİ DÖNÜŞ YOK: "20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı süresince 41 evladımız şehit düşmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri'yle omuz omuza mücadele veren Özgür Suriye Ordusu da 116 şehit vermiştir. Türk milleti bağrına taş basmış, elbette gelen şehit haberlerine derinden üzülmüştür. Ancak sabretmek, metin olmak, yeis ve yılgınlığa kapılmamak geldiğimiz bu aşamada tarihi önemdedir. Afrin'de Türkiye'nin bekası, tarihi ve egemenlik hakları cesurca müdafaa edilmektedir. Bundan dönüş yoktur, gerçekten de gemiler yanmıştır.

AFRİN'DE TÜRKİYE'NİN İSTİKLALİ SAVUNULUYOR: Afrin'de meskûn mahal operasyonları bu sabah Raco'da başlamış, Cinderesi muhasara altına alınmıştır. Önümüzdeki süreç tehlikeli olduğu gibi, doğası gereğince meskun mahallerdeki hassasiyet ve dikkatten dolayı süreç uzayabilecek, ancak mücadelenin ruh, heyecan ve inancı asla gevşemeyecek, eksilmeyecektir. İnancımız budur, beklentimiz bu şekildedir. Çünkü Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali savunulmaktadır. Afrin'de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir.