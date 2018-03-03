Afrin’le sınırlı değil

Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri "Karargâh Subaylığı" eğitimi, birinci dönem mezunlarını verdi. Mezuniyet törenine katılan Başbakan Bin Yıldırım, özetle şu mesajları verdi:

"Bu kurum silahlı kuvvetlerimizin en üst düzey ihtisas ve eğitim kurumudur. Geleceğin subaylarını yetiştiren Milli Savunma Üniversitesi'nden beklentimiz büyüktür. Ülkemizin kalkınması ve refahı, geleceğe vatandaşımızın güvenle bakması için üniversitemizin yol göstericiliğine ihtiyaç vardır.

Gençlerimize güvenli bir gelecek hazırlamak, geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak için 16 yıldır büyük reformlar gerçekleştirdik. Herkesin eğitim hakkına sahip olması ve eğitimde fırsat eşitliğinin temin edilebilmesi için üniversitelerimize büyük önem verdik. Çünkü devletimizin ve vatandaşımızın güçlü adımlarla yürümesini istiyoruz.

15 Temmuz'un hemen sonrasında vesayet odaklarıyla mücadele etmek, demokrasiyi daha da güçlendirmek için bir dizi tedbirler aldık. Bu adımlardan en önemlilerinden biri Milli Savunma Üniversitesi'dir." Bu arada Başbakan Yıldırım, 1. Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası'nda da er ve erbaşlarla yemekte bir araya geldi. Mehmetçiğin Afrin'de büyük bir destan yazdığını vurgulayan Yıldırım, "Tarihten gelen bir sorumluluumuz var, bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak bugün biz Afrin'deyiz, bugün El Bab'dayız, Cerablus'tayız, Rai'deyiz, Dabık'tayız ama yarın memleketimize, milletimize vaki herhangi bir saldırı olsa, nerede olursa olsun işte kahraman Mehmetçiklerimiz, Mehmetlerimiz her zaman hazır" dedi.

NEREDE TERÖRİST VARSA ORASI HEDEF

Uluslararası hukuktan ve meşru haklarımızdan kaynaklanan bu harekat sonuna kadar devam edecektir. Burada herhangi bir gün ve miyad söz konusu değildir. Miyad ve süre terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesine bağlıdır. Bu harekatı Afrin'le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir. Sınırlarımızda tehdit, tehlike, terör varsa orası bizim için hedeftir. Bu mücadeleyi yapmaktan da asla tereddüt etmeyeceğiz. PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerinin hem ülkemize hem Suriye'deki zulüm gören kardeşlerimize yönelik faaliyetleri sona erene kadar bu operasyonu sürdüreceğiz. Askerlerimizin zulüm karşısındaki cesareti takdire şayandır.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 65

Son 15 yılda savunma sanayisine 35 milyar dolar yatırım yaptık. Savunma sanayisinde ihraç eden ülke konumuna geldik. Devletimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her türlü teknolojik imkanı sunmaya devam edeceğiz. Savunma sanayimizi güçlendirmek için başta ar-ge faaliyetleri olmak üzere yerlileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Yüzde 24 ile aldığımız topyekûn yerlileştirme oranını yüzde 65'e çıkardık. En az yüzde 80'i hedefliyoruz. Tanklarımız, uydu sistemlerimiz, İHA, SİHA gibi caydırıcı sistemleri milli imkanlarla yapmaya başladık. Geliştirmeye devam edeceğiz.