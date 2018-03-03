Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 bin 348 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile iki ülke arasında yapılan anlaşmaların Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki imza törenine katıldı. Mevkidaşı Keita tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mali'nin en yüksek nişanı takdim edildi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Keita, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, sözlerinin başında, Türkiye'den Mali'ye "cumhurbaşkanı" sıfatıyla ilk ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin, Mali'yi asla uzak bir ülke olarak görmediğini ve görmeyeceğini belirten Erdoğan, "Bizim nazarımızda Timbuktu şehri, İstanbul'un, Konya'nın, Bursa'nın kardeşidir. Bu tarihi arka plan ışığında Mali ile bağlarımızı daha da güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, mevkidaşı Keita ile oldukça faydalı istişareler yaptıklarını kaydederek, Mali için büyük önem taşıyan barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Mali'nin, terörden çok çile çektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu acıyı biz de çektik, çekiyoruz. Onun için iyi biliriz. Bu noktada her türlü desteği vermeye bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da hazırız. Mali'nin istikrarına, huzuruna ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemin altını münhasıran çizmek istiyorum." dedi.

- "2348 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Erdoğan, terörle mücadelesinde Mali'nin yanında olduklarına dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'de çarpıcı açıklamalarda bulundu

"Zira terörün dini, dili, etnik aidiyeti ve kimliği yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri, belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hale getiriyorsa o, teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir. Şu anda Batı'nın terör karşısındaki vurdumduymazlığını herhalde bütün dünya izliyor ama ne yaptıkları önemli.

Şu anda Suriye'de bizim terör örgütleriyle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Mehmetçik'imiz ve Özgür Suriye olmak üzere yaklaşık 120 civarında şehidimiz var. Yaklaşık son aldığım haberle de 2348 teröristi etkisiz hale getirdik. Bütün teröristleri bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Asla durmak yok, yola devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimiz, şüphesiz ki oluyor, canımız da yanıyor ama biz biliyoruz ki şehadet, makamlar üstü bir makamdır. Bu da bizim Mehmetçik'imizin en büyük gurur ifadesidir, abidesidir. 'Her kim eli kanlı çeteleri, belli bir din ya da etnik kimlikle özdeşleştiriyorsa o, teröristin ekmeğine yağ sürüyor.' derken, onları onlarla beraber değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerin öncelikli hedefi, her zaman Müslümanlar olmuştur. Bu hususta özellikle Batılı ülkelerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, terörizmin kanlı ve çirkin yüzünün bugün Burkina Faso'da bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Başkent Vagadugu'daki menfur terör saldırılarını kınadıklarını belirten Erdoğan, "Biz sadece ülkemizi hedef alan terör örgütlerine değil, tüm terörist yapılara karşıyız. Terörizme karşı samimi bir mücadele verilecekse tüm ülkelerin aynı tutumu benimsemesi gerekmektedir. DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerin öncelikli hedefi, her zaman Müslümanlar olmuştur. Bu hususta özellikle Batılı ülkelerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Mali Cumhurbaşkanı Keita ile ele aldıkları bir diğer konunun da askeri ve güvenlik alanındaki iş birliği olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye-Mali Eylem Planı çerçevesinde yapılan barış taahhüdü uyarınca Mali güvenlik ve savunma güçlerine 2017'de malzeme yardımında bulundukları bilgisini paylaştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA), Mali'de kalkınma ve insani yardım projeleri yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, parlamento binasının renovasyonunun kendisinin de çok hoşuna gittiğini, tüm Malili parlamenterlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ulusal meclisin restorasyon ve tefrişatıyla Bamako İşitme Engelliler Okulu'nun fiziki imkanlarının artırılmasına yönelik projelerin bunlardan sadece birkaçı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu gibi faaliyet ve projelerin güçlendirilerek sürdürüleceğini vurguladı.

TİKA'nın, Mali'de bir de mescidin restorasyonunu gerçekleştireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün eğitim ve kültür alanlarında da görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye burslarıyla birçok Malili öğrenciye ülkemizde üniversite imkanı sunuyoruz. Ayrıca, Diyanet Vakfımız ve gönüllü kuruluşlarımız vasıtasıyla Malili gençlerimize eğitim öğretim desteği veriyoruz. Biraz önce ekonomi, enerji, sağlık, eğitim, bilişim ile diplomasi ve spor alanlarında çeşitli anlaşmalar imzaladık. Tabii bu anlaşmaların da ikili ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına ve yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.

Özellikle enerjide, şu anda 40 megavatlık bir enerji potansiyeline sahip olan bir Türk firması var. Sayın Başkan'a sordum, 'Bu, yetiyor mu?' diye. Tabii ki 'Yetmez.' dediler. Firmanın sahibi ve CEO'su da aramızdaydı. Kendileriyle tekrar görüştük ve bunu 40'tan 140'a çıkarması noktasında Sayın Başkan'a bu konuda durumu anlattım. Bu firma da 'Biz bunu 6 ayda tamamlarız.' dediler. Bu, tabii Mali'nin ciddi oranda enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor."

- METROBÜS SİSTEMİNİN KURULMASI

Ülkeye geldiğinden itibaren ulaşımdaki sıkıntının dikkatini çektiğini anlatan Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Toplu taşım burada yok. Kardeşimin kendisiyle de bunu konuştum. Dediler ki 'Toplu taşım bizde yok.' 'Peki burada metrobüs sistemine girmeye nasıl bakarsınız?' dedim. 'Ben bunu İstanbul'da gördüm, çok beğendim.' dediler. Hemen biz Türkiye'deki firmalarımızla telefonlaşarak irtibatlarımızı kurduk. Önümüzdeki hafta buraya gelerek kendileriyle görüşecekler, inşallah temenni ederim ki BOT sistemiyle burada böyle bir projeye girecekler. Toplu taşım sistemi, özellikle Mali'yi çok çok rahatlatacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına devlet nişanı takdim etmelerinin de kendisini çok onurlandırdığını belirterek, "Bunu milletim adına ben de kabul ediyorum." dedi.

- MALİ'DE DE FETÖ İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita'yla Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele konusuna ilişkin de görüşme yaptıklarını söyledi.

Mali Cumhurbaşkanı Keita'ya FETÖ ile mücadele konusunda sergilediği dayanışmadan dolayı teşekkür eden Erdoğan, "İnşallah Mali'deki FETÖ iltisaklı okulların Maarif Vakfımıza devriyle Mali Milli Eğitim Bakanlığıyla Maarif Vakfının ortaklaşa yürüteceği bu sistemin, Mali'ye çok daha faydalı olacağını kendilerine de ifade ettim." diye konuştu.

Bazı ticari işletmelerin arkasındaki sinsiliği de anlattığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amerikan firmaları adına gelip kendilerine çalışan bunlar, şeytani bir zihniyetin temsilcileridir. Bütün isimleriyle kendilerini överdim çünkü Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Ayrıca, 2015 yılında 32,5 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 82 milyon doları aştı. İnşallah ilk etapta bunu 100 milyon dolara, akabinde 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bağlamında Türk Hava Yollarının Bamako seferlerine frekans artırarak, devam etmesini de çok önemli buluyorum.

Aynı şekilde 19-21 Nisan'da Bamako'da düzenlenecek 1. Mali Uluslararası Sanayi Fuarı'na ülkemizin onur konuğu olarak dahil edilmesi de bizim için gurur vericidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'le başlayan Moritanya ve Senegal'le devam eden Afrika ziyaretinin son durağının Mali olduğunu söyledi.

Ziyaret ettiği ülkelerde samimiyet ve dostlukla karşılaştıklarını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah Afrika kıtasındaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Mali'nin en kısa zamanda eski parlak günlerine kavuşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- İKİ ÜLKE ARASINDA 8 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Keita huzurunda Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı.

İki ülke arasında "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma", "Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma", "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma", "Hidrokarbon, Maden ve Mineraller Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması", "Spor Alanında İşbirliği Anlaşması", "Enerji Alanında Mutabakat Zaptı" ile "Din Hizmetleri Alanında Mutabakat Zaptı" imza edildi.