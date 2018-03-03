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bakın nerede yakalandı?

'de /'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ersan Y'yi babasına ait evin bahçesinde park halindeki 68 HC 332 plakalı otomobilin içinde yakaladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 18:43
Firari savcı bakın nerede yakalandı?

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan , 'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Ersan Y'nin, Aratol Mahallesi'nde babasına ait evde bulunduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, Ersan Y'yi evin bahçesinde park halindeki 68 HC 332 plakalı otomobilin içinde yakaladı.

HAKİM OLAN EŞİ, NESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ersan Y'nin hakim olan eşinin de daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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Firari savcı bakın nerede yakalandı?
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