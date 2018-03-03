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Hainler çocukları tanksavarla vurdu

Giriş Tarihi: 3.3.2018
Hainler çocukları tanksavarla vurdu
Afrin'in Cinderesi bölgesinde /'lı teröristler, güvenli bölgeye sığınmak isteyen sivillerin bulunduğu kamyonete tanksavarla saldırı düzenledi. 2 sivil öldü, 3 çocuk ve bir kadın yaralandı. Yaralı Meryem(3), Esra (7), Zeynep(13) ve Hatice Hamo (30), Türk askeri tarafından kurtarılarak Hatay'da tedaviye alındı. Saldırıda çocukları yaralanan Ayşe Hamo, "Köyümüzün etrafına teröristlerce mayın döşendiğini gördük. Bunun üzerine köyden kaçmaya çalıştık ancak bindiğimiz kamyonete saldırı yapıldı. Türk askerince Hatay'a hastaneye getirildik. Allah Türk askerini muzaffer eylesin" dedi.
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Hainler çocukları tanksavarla vurdu
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