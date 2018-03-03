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’da korkutan

’da bulunan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan çevresindeki evlere sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarına çevre adalardan takviye ekipler gelirken, Maltepe İskele’de itfaiye ekipleri hazır bekletildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 20:59 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 21:21
Heybeliada’da korkutan yangın

, saat 20.00 sıralarında 'da bulunan ahşap bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir şekilde ahşap bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki diğer ahşap evlere sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ilk olarak Heybeliada'da bulunan itfaiye ekipleri gelirken, çevrede bulunan itfaiye ekipleri ise takviye olarak gönderildi.

Ayrıca Adalar'da bulunan itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması durumunda müdahale edilmesi için Maltepe İskele'de de ekipler hazır bekletildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Heybeliada’da korkutan yangın
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