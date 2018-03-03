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'de 'den 6 tutuklama

merkezli 13 ilde düzenlenen / operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 11:32
Kayseri'de FETÖ'den 6 tutuklama

15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin / soruşturması kapsamında , Antalya, , , , , , , , , , ve 'de 15 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda,

ByLock kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, G. Ö. emniyetteki sorgusunun ardından, F. D. ise savcılıkça le serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliden A.T., H.K, A.B., E.A., E.S, A.D tutuklandı. M.A. ve M.K. da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kayseri'de FETÖ'den 6 tutuklama
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