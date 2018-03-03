O hainlere ağır müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'daki Mahmutbey gişelerini kapatmaya teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 askerin yargılandığı davada 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, suç tarihinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili olan tutuklu sanıklar Binbaşı Enver Muratoğlu ile Üsteğmen Serhat Serdar Bank'ı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, indirim uygulamadı. Üsteğmenler Zubeyir Bayır, Gökhan Şahan, astsubaylar Ali Yaşar Ekincioğlu, Deniz Yılmaz, Durmuş Çalkan, Mustafa Ozan Keserci ile uzman çavuşlar Yunus Uysal ve Huseyin Babur de önce ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların duruşmadaki tavır ve davranışlarını, suçun işleniş sırasındaki konumlarını dikkate alan mahkeme cezayı müebbet hapse indirdi. Beraat eden 26 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmedildi.

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