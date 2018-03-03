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üne 'den hapis cezası

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında yargılanan Üniversitesi'nin (RTEÜ) eski rektörü Prof. Dr. 'a, 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 14:12
RTEÜ eski rektörüne FETÖ'den hapis cezası

1'inci 'nde görülen davada, / üyeliğinden yargılanan ü , 11 ay cezaevinde tutuklu kaldı. Yılmaz'ın tutukluluk hali, geçen yıl Temmuz ayında 100 bin lira kefaletle sanığa elektronik kelepçe takılarak, ev hapsine çevrildi. Davanın geçen Ekim ayında görülen duruşmasında dosyada aleyhine hiçbir tanık ve sanık beyanı olmadığını belirten Yılmaz, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, eski rektör Arif Yılmaz'ın ev hapsi kararını kaldırdı.

Eski rektör Prof. Dr. Arif Yılmaz'a yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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RTEÜ eski rektörüne FETÖ'den hapis cezası
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