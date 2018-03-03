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Son Dakika Haberi: 'da terör operasyonu

Son dakika haberi... Terör örgütü / adına faaliyette bulunan, kırsal alana eleman temin eden ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 07:28
Son Dakika Haberi: İstanbul'da terör operasyonu

'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulunan, kırsal alana eleman temin eden ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

10 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Üsküdar, Esenyurt, Sultangazi ve Fatih'te 10 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aranan zanlılardan 3'ünün gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

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Son Dakika Haberi: İstanbul'da terör operasyonu
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