TSK ve ÖSO, Afrin'in Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerini de teröristlerden temizledi

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında özel komando birlikleri de terör örgütünün büyük yığınak yaptığı Şiye ilçesinin Bafulyon Tepesi'ne doğru ilerledi. Stratejik konumdaki Raco ilçesine yönelik operasyon da karadan ve havadan sürüyor.



Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek için düzenlenen harekat, havadan ve karadan yoğun şekilde devam etti. Kuzey, doğu ve batıda sekiz noktadan Afrin topraklarında ilerleyen ÖSO destekli özel operasyon timleri, harekatı terör örgütünün tuttuğu stratejik dağlık ve tepelik bölgelere doğru genişletiyor.

Geniş bölgede kontrolü sağlayan TSK ve ÖSO güçleri, Azez'in batısında bulunan ve stratejik öneme sahip olan Bafulyon Tepesi'ne sabahın erken saatlerinde ilerlemeyi sürdürdü.



Daha önce yoğun çatışmalar sonrası alınan Bafulyon Tepesi'nde tuzaklanmış mayınları ve tünelleri temizlemek için sabahın erken saatlerinde tank ve zırhlı araçlar ile yola çıkan birlikler sık sık YPG ve PYD'den atışlara maruz kalıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2434 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 KÖY DAHA TEMİZLENDİ



Öte yandan adım adım Afrin'in merkezine ilerleyen sabah saatlerinde TSK ve ÖSO, Afrin'in Ramadiye ve Hamilek köylerinin teröristlerden temizlediğini duyurmuştu. Yeni gelen bilgi ile Afrin'in Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerinin de teröristlerden temizlediği duyuruldu.