300 araçlık destek konvoyu

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Reyhanlı ilçesinde Abusultan Baggara aşireti, 300 araçlık konvoyla sınırın sıfır noktasındaki Davutpaşa Mahallesi'nde parke taşları ile yapılmış Türk bayraklı tepeyi ziyaret ederek, Mehmetçik'e destek verdi. Aşiretin ileri gelenlerinden Musa Yüksekgönül aile olarak Mehmetçik'e destek için geldikleri belirterek, "Askerimizin ve polisimizin yanındayız" dedi. Karabük'te ise Aydınlıkevler İlkokulu'nda toplanan para ile Mehmetçikler için Safranbolu lokumu alındı. Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından da Afrin'de görev yapan güvenlik güçleri için 15 ton süt toplandı. Mehmet YILDIRIM- Ali FAİK ATAY - Derviş UĞURLU