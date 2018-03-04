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400 bomba uzmanı için gönülllü oldu

Terör örgütü /, dağa taşa tuzak kurdu. Şehadete can atan 400 bomba uzmanı ise ’e gitmek için gönüllü oldu.

Giriş Tarihi: 4.3.2018 08:34 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 08:37
400 bomba uzmanı Afrin için gönülllü oldu
Mehmetçik, iki ay önce Zeytin Dalı Harekatı'nın startını verdi. 'de yuvalanan /'ye agır darbe indirdi. Teröristler ise her yeri bombayla tuzaklayıp inlerine çekildi.

Bunu gören 400 bomba imha uzmanı, harekete geçti. "Mehmetçigin burnu kanamasın. O tuzakları biz bozarız" diyerek cephede görev almak için dilekçe verdi.

DEVLETİN ZİRVESİ ONLARA EMANET

Emniyet Teşkilatı'nda toplam 400 bomba imha uzmanı bulunuyor. Bu kahramanların bir kısmı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi devlet büyüklerinin koruma ekiplerinde çalışıyor. (Takvim)
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400 bomba uzmanı Afrin için gönülllü oldu
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