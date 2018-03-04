Bugün Başkanlık seçimi olsa…

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR





… Onu da Optimar Araştırma'nın son kamuoyu yoklamasında sorduğu; "Bugün bir başkanlık seçimi olsa oyunuzu aşağıdaki isimlerden kime verirsiniz?" sorusuna verilen cevapta görmek mümkün:



Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 46.5, Kılıçdaroğlu yüzde 14.3, Selahattin Demirtaş yüzde 7.4... Son günlerde adı en çok konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise birkaç basamak aşağıda yüzde 5.5...



Makas çok açık ve bu açığı kapatma ihtimali de ufukta görünmüyor. Bu fark ittifakla birlikte daha da açılacak.

Gördüğünüz gibi muhalefet blokunda sadece siyasetsizlik sendromu yok.



Topluma umut veren lider de çıkmıyor. Bu da doğal olarak sinerji oluşturacak "ilkeli" ya da moda deyimle "seviyeli" ittifaklar oluşmasını engelliyor.

Bu durumda muhalefet bloku özellikle de CHP, yerel seçimlere kadar oyalama taktiği izleyerek gidecek. Tabii bu arada ittifak görüşmeleri yapacak, belki küçük bir iki adım da atacak ama asıl hedefi yerel seçimlerde HDP'yle "gizli ittifak" yaparak büyük şehirlerde başarı elde etmek. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili net bir tavır koyacak.

Tabii bir erken seçim olmazsa...

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