İşte Afrin’in kadın subayları

Mehmetçik Afrin'e doğru ilerleyişini sürdürürken, sınır hattındaki birliklerde görevlendirilen kadın subaylar
da harekâtta kritik görevler üstleniyor. Komando ve zırhlı birliklerin ilerleyişine destek amaçlı sınır hattı boyunca konuşlandırılan obüs bataryasında görevli Topçu Yüzbaşı Dilek Aygün de bu kadın subaylardan biri. Aygün, 40 kilometre mesafedeki hedefleri bile nokta atışlarıyla imha edebildiklerini belirterek, "Atış kontrol sistemleri tamamen bilgisayarla yapılan fırtına obüsleri her türlü hava şartında görev yapabiliyor. Bu da birliklerin harekât kabiliyetini artırıyor" diye konuştu. Bakım takım komutanı olarak görevli Bakım Üsteğmen Ceren Özçelik ise fırtına obüslerinin onarım faaliyetlerini gerçekleştiren ekipte yer alıyor. Harekâtta bulunmanın kendisi için onur olduğunu ifade eden Özçelik, "Bizler Kara Fatmaların, Nene Hatunlar
ın torunlarıyız, vatan aşkı bize onlardan miras kaldı" ifadelerini kullandı. Birliğinde mühimmat ve malzeme akışından sorumlu İkmal Üsteğmen Çiğdem Yüksel ise bütün zorlukların üstesinden gelebilecek güç ve kararlılığa sahip olduklarını dile getirdi. Kadın subayların verilen görevleri büyük bir titizlikle yerine getirdiğini vurgulayan Yüksel, "Gurur verici bir görev" dedi. Bakım Üsteğmen Gülru Gizem Atabey de bakım bölük komutanı olarak görev yaptığını, emrindeki teknisyenlerle operasyona katılan askeri araçların bakımlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti. AA