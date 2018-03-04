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Koalisyon ve ittifak aynı şeyler değil

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2018
Koalisyon ve ittifak aynı şeyler değil
Anayasa Komisyonu ve ittifak düzenlemesini hazırlayan komisyonun başkanı , gazeteciler ile yaptığı sohbette muhalefetin "Koalisyona karşılardı ancak ittifak adı altında bunu getirdiler" eleştirisini değerlendirdi: "Koalisyon seçimden sonra ortaya çıkıyor. Seçim öncesi partiler vaatte bulunuyor. Seçimden sonra ise koalisyon kurmak için verdikleri vaatleri çöpe atıyor. İttifak böyle değil, seçim öncesi ortak bir yol haritası belirliyorlar. Millete söz veriyor ve millet de ona göre oy verecek. Koalisyona millet taraftar mı acaba; 28 Şubat'ta RP'yi dışlayarak hükümet kurdular"
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Koalisyon ve ittifak aynı şeyler değil
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