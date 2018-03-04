‘Suç bilimi okuyordu suç çetesinin kurbanı oldu’

İngiltere'nin başkenti Londra'da okul çıkışı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Türk genci Hasan Özcan memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesi Güder köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gaziantepli Emine ve Abdullah Özcan çiftinin üç erkek çocuğunun en büyüğü olan ve Londra'da üniversite öğrencisi olan Hasan Özcan 3 Şubat gecesi Barking semtindeki evlerine birkaç metre mesafede bıçaklı saldırıya uğradı. Göğüs bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan talihsiz genç hayatını kaybetti. Özcan'ın birkaç ay önce de aynı yerde saldırıya uğradığı ve başından aldığı bıçak darbesiyle yaralandığı öğrenildi. Bu olaydan sonra polisin, suç çetesi üyelerini gözaltına aldığı ancak delil yetersizliğinden serbest kaldıkları öğrenildi. Talihsiz gencin cenazesi Gaziantep'in Nizip'in Güder köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı anne Emine Özcan'ın da aralarında yer aldığı kadınlar "Köyüne hoş geldin Hasan" diye ağıt yaktılar. Baba Abdullah Özcan ve yakınları cenazede gözyaşlarını tutamadılar.

SUÇUN ÜZERİNE GİTMİYORLAR

Canterbury Üniversitesi'nde suçlar ve suçluları inceleyen bilim dalı olan 'Suç Bilimi-Kriminoloji' bölümü öğrencisi olan gencin, sokaktaki suç çetelerinin kurbanı olduğu öğrenildi. Anne Emine Özcan, oğlunun ardından "Nasıl kıydınız yavruma caniler. Siz benim ciğerimi yaktınız, sizin de ciğeriniz yansın katiller. Affet beni. Sana söz veriyorum. Katillerin hak ettiği cezayı alıncaya kadar mücadele edeceğim" diyerek ağladı. Öldürülen gencin dayısı Fadıl Sönmez ise "Polis suçluların üzerine gitmiyor. Bu da suç işleyenleri cesaretlendiriyor. Hasan'ın ölümünde polisin ihmali büyük. Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.